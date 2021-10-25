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تعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
تأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات على توجو مرتين وجزر القمر و3 تعادلات مع كينيا مرتين ومع جزر القمر أيضاً.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمام منتخب نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.
ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره غينيا بيساو يوم 15 ينتير المقبل.

ويختتم منتخب الساجدين مبارياته أمام السودان يوم 19 يناير، على أن يتأهل أول المجموعتين إلى دور الـ16، و أحسن 4 فرق من المركز ثالث.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من منتخب نيجيريا ومنتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان.

وقبل سحب قرعة أمم افريقيا 2021، جاء منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش فى التصنيف الثانى مع منتخبات غانا وكوت ديفوار ومالى وبوركينا فاسو وغينيا.

وفيما يلي نستعرض لكم مجموعات كأس الأمم الأفريقية:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر
المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي
المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون
المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو
المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية، ساحل العاج
المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا

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