روسيا تسجل 1069 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الاثنين، 1069 وفاة جراء كورونا خلال اليوم الأخير مقابل 1072 وفاة أمس الأحد.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 20690 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 22784 شخصا في اليوم السابق.

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يتوزع بين العاصمة موسكو (7778 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3127 حالة) ومقاطعة موسكو (2693 حالة).

وكانت روسيا، سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و279573 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 231669 حالة وفاة، وسبعة ملايين و186611 حالة شفاء.