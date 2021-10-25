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موعد مباراة مانشستر يونايتد بالجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:06 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على حساب أتالانتا، يوم 2 نوفمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


وتقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وأتالانتا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراة الجولة الثالثة على حساب أتالانتا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أولدترافورد.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد أمام مانشستر يونايتد

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