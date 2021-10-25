غرفة الإسكندرية تستضيف الجلسة التحضيرية لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" (صور)



استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، الجلسة التحضيرية لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، وتعد الدورة المقبلة للمؤتمر هي الثامنة، وتحمل اسم "100 مليار دولار صادرات".



جاء ذلك بحضور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، والدكتور سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة الأسبق، ونخبة من الأساتذة الجامعيين وخبراء الاقتصاد والصناعة.



وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات السياسات الاقتصادية والإصلاحية المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال ثلاث سنوات مقبلة.



وقال أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته إن الغرفة اتخذت على عاتقها المسؤولية منذ اجتياح وباء كورونا مطلع 2020 وإيمانًا بدورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية نحو حماية الصالح العام، تم عقد عدد من الندوات وورش العمل.



وأضاف أن الغرفة جمعت أصحاب الأعمال والأساتذة الجامعيين في محاولة لنقل صورة دقيقة وأكثر قربًا إلى واقع بيئة الأعمال إلى الجهات المعنية بصنع القرار، وذلك لتدارك أكبر قدر ممكن من تبعات تلك الأزمة على الأصعدة المختلفة.



وأشار إلى أنه تلك الورش والندوات ناقشت السياسات الاقتصادية الحالية ودراسة الإصلاح الاقتصادي المتعلق بإعادة الهيكلة وتحديد أولوياتها، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة للمرحلة الحالية، لمساعدة متخذي القرار في الفترة المقبلة.



وأكد أن "غرفة الإسكندرية"، ستستمر في متابعة التطورات للاقتصاد العالمي وتأثير وباء كورونا، وتحميل ظواهرها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.