مارسيلو يقترب من الدوري السعودي عن طريق بوابة أحد القطبين

يستمر الحديث داخل نادي ريال مدريد الإسباني خلال هذه الفترة، حول موقف النجم البرازيلي مارسيلو، من الفريق، والذي ينتهى عقده في يونيو 2022 المقبل.





وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة المرينجي، فشلت في التواصل إلى إتفاق مع اللاعب خلال الفترة الحالية من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسط قواعد صارمة وضعها فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أمام التجديد للنجوم الكبار.





وأكدت التقارير على أن، مارسيلو إن لم يتم تجديد تعاقده مع المرينجي خلال الفترة القليلة القادمة، فإنه قد يتجه إلى الدوري السعودي عن طريق بوابة الهلال أو النصر، وذلك قبل أن يعود إلى نادي فلومينيزي البرازيلي من أجل إنهاء مسيرته.





ويُعد النجم البرازيلي هو أحد قادة الفريق الملكي خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما حصد معهم العديد من البطولات والألقاب القارية والمحلية.