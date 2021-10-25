مباريات اليوم في الدوري المصري 2021- 2022

تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، اليوم الاثنين الموافق الـ25 من أكتوبر 2021، بإقامة ثلاثة مباريات يترقبها الجمهور العاشق للكرة المصرية.





الدوري المصري





وتقام 3 مواجهات قوية في انطلاقة الدوري المصري اليوم، حيث يلعب في تمام الثالثة عصرا فريق البنك الأهلي مع نظيره طلائع الجيش بطل السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي.





مباريات اليوم في الدوري المصري





بينما تشتعل انطلاقة الدوري المصري الممتاز بديربي الإسكندرية، حيث يلتقي فريق سموحة بنظيره الاتحاد السكندري في مباراة يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز وتسجيل انطلاقة قوية، في اللقاء الذي يلعب في تمام الـ5:30 مساءً.





أبرز مواجهات الدوري المصري اليوم





ويتلاقا فريق كوكاكولا وفاركو الوافين الجديدين لى دوري الأضواء والشهرة الدوري المصري الممتاز في إطلالتهم الأولى في تمام الساعة الـ8 مساءً، ومن المتوقع أن تشهد ندية كبيرة حيث يسعى كل فريق إلى إثبات أحقيته للصعود إلى الدوري المماز.





أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري





وتستأنف مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2021- 2022 غداً الثلاثاء، بمواجهتين قويتين أولهما الجونة وسيراميكا كليوباترا في تمام الـ5:30، فيما يلعب الزمالك حامل اللقب أمام إنبي في الثامنة مساءً.





موعد مباراة الأهلي في الدوري المصري





ويلعب الناي الأهلي أولى مبارياته في مسابقة الدوري المصري 2021- 2022 بعد غد الأربعاء، أمام فريق الإسماعيلي في مباراة قوية وديربي معتاد ثارته بين الفريقين.



