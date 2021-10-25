بالصور.. مدحت صالح يكشف تفاصيل استعداده لحفل اغاني الافلام بتوزيع اوركسترالي



ويتضمن الحفل المقرر إقامته 29 أكتوبر المقبل مُختارات مميزة من الأغاني من موسيقى الأفلام التي لا تُنسى التي يشدو بها النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، ومن الأغاني التي سيتم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، «عشانك يا قمر» لـ«عبدالحليم حافظ» من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» لـ«ليلى مراد» من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هوا» لـ«سعد عبدالوهاب» من فيلم «علموني الحب»، وغيرها العدد من الأغاني المميزة.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل اطلاق اغاني الافلام بتوزيع اوركسترالي، والمقام بإحدى الفنادق، بحضور الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، والمايسترو ناير ناجي.وأعلن مدحت صالح في بداية حديثه، عن تفاصيل استعداده للحفل، مؤكداً على أنه يقوم بالمذاكرة في منزله طوال الوقت، على أغاني عبدالحليم، وشادية وعبد المطلب."صوت السينما"مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريما لـ125 عاما من أغاني الأفلام الناجحة.