"انفراجة قريبة".. أسعار البيض تتراجع بعد طرح التموين "الكرتونة" بـ 48 جنيها





شهدت أسعار البيض في مصر، تراجعًا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة جعلت الجميع في حيرة من التساؤل عن أسباب الزيادة وعلى الرغم من أن مصر منتج كبير للبيض.





وسجلت سعر كرتونة البيض، اليوم الاثنين، ما بين 49 جنيها و52 جنيها، بعد أن كان نحو 60 جنيها قبل أيام؛ بينما كانت سعر كرتونة البيض قبل الزيادة الأخير يتراوح ما بين 42 و46 جنيها.





وأكد بعض التجار، على أن أسعار البيض سوف تشهد انفراجة قريبة خلال الفترة القادمة، بعد توافر كميات من المعروض بأسعار مخفضة لدى منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومؤخرًا المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.





وأبرمت وزارة التموين، اتقاق بين الشركة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للتخفيف علي المواطن في مواجهة ارتفاع وغلاء أسعار البيض خلال الفترة الحالية.





وتباع الكرتونة بالمنافذ التموينية بسعر 48 جنيها، في الوقت الذي لمست فيه 60 جنيها.





وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.





وأضاف العناني، في تصريحات، أنه سيتم إتاحة سلعة "البيض" للمواطنين بسعر 48 جنيها لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ 55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.



