Advertisements

"انفراجة قريبة".. أسعار البيض تتراجع بعد طرح التموين "الكرتونة" بـ 48 جنيها

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد فشير

شهدت أسعار البيض في مصر، تراجعًا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة جعلت الجميع في حيرة من التساؤل عن أسباب الزيادة وعلى الرغم من أن مصر منتج كبير للبيض. 

وسجلت سعر كرتونة البيض، اليوم الاثنين، ما بين 49 جنيها و52 جنيها، بعد أن كان نحو 60 جنيها قبل أيام؛ بينما كانت سعر كرتونة البيض قبل الزيادة الأخير يتراوح ما بين 42 و46 جنيها.

وأكد بعض التجار، على أن أسعار البيض سوف تشهد انفراجة قريبة خلال الفترة القادمة، بعد توافر كميات من المعروض بأسعار مخفضة لدى منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومؤخرًا المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين. 

وأبرمت وزارة التموين، اتقاق بين الشركة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للتخفيف علي المواطن في مواجهة ارتفاع وغلاء أسعار البيض خلال الفترة الحالية. 

وتباع الكرتونة بالمنافذ التموينية بسعر 48 جنيها، في الوقت الذي لمست فيه 60 جنيها. 

  وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.

وأضاف العناني، في تصريحات،  أنه سيتم إتاحة سلعة "البيض" للمواطنين بسعر 48 جنيها لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ 55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مارسيلو يقترب من الدوري السعودي عن طريق بوابة أحد القطبين

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إقالة تين كات.. موسيماني مُرشح لقيادة الوحدة الإماراتي

منذ ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 8 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements