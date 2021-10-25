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انخفاض الأسهم اليابانية بسبب ضعف الأرباح

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر


انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الاثنين بعد أرباح مخيبة للآمال، وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من بين الأكثر تراجعا مقتفية أثر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية نتيجة ضعف الأرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

وهبط نيكي 204 نقاط أو 0.71 بالمئة ليغلق عند 28600.41 نقطة وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في عشرة أيام، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة إلى 1995.42 نقطة.

وخسرت أسهم أشباه الموصلات 0.94 بالمئة، فتراجع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 1.2 بالمئة، وهبط سهم سكرين هولدنجز اثنين بالمئة بعد تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي يوم الجمعة على خلفية تقارير فصلية مخيبة للآمال من سناب وإنتل كورب.

وكانت ريكروت هولدنجز من بين الأسهم الأكثر ربحا على مؤشر توبكس بينما تراجع سهم سوفت بنك 3.37 بالمئة.


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