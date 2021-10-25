رانيا منصور: سعيدة بمشاركتي في "حي السيدة زينب".. واستمتعت بالعمل مع سوسن بدر (خاص)



واستكملت حديثها قائلة أنها سعيدة بالعمل والوقوف أمام الفنانة سوسن بدر وأنها استفادت منها جدًا، فهي شخصية بسيطة في التعامل، ولديها هيبة كبيرة.



مسلسل "السيدة زينب" بطولة كوكبة كبيرة من النجوم سوسن بدر، دينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام داغر، محمود عبد المغني، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين إخراج محمد النقلي.

استطاعت الفنانة رانيا منصور أن تلفت الأنظار حول شخصية "ليلى" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل "حي السيدة زينب" الذي يعرض حاليًا على قناة المحور.وقالت الفنانة رانيا منصور في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تم ترشيحها في مسلسل "حي السيدة زينب" عن طريق منتج العمل ممدوح شاهين.وتابعت أن شخصية "ليلى" التي تقدمها خلال أحداث العمل شخصية مختلفة لم تقدمها من قبل وأنها تواجه العديد من المشاكل، وأنها أحببت هذه الشخصية وكانت سعيدة جدًا بالدور عندما قرأت السيناريو، والتمرين على طريقة كلام معينة، وأن شخصية ليلى أثرت عليها في طريقة تعاملها وكلا مع الآخرين.وأوضحت أن الأسباب التي دفعتها للمشاركة في مسلسل حي السيدة زينب، أن الدور جذبها وأعجبها واستمتعت به كثيراً.