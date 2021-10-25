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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك وإنبي عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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