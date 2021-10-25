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أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:21 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
-شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا)

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

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طقس الثلاثاء بوابة الفجر امطار ورياح الفجر الطقس

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