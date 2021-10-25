أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.





- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

-شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا)



