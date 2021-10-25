تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إنبي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الزمالك وإنبي عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



