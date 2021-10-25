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وزير الري يؤكد أهمية مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:26 م
وزير الري
وزير الري
مصطفى الملاح
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الإثنين، بعنوان "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن الدلتا أكثر منطقة معرضة للغرق، فمشروعات الحماية على سبيل المثال تمنع تداخل مياه البحر مع مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية، وهو من التحديات التي تواجهها الدولة.. لافتا إلى أعمال الحماية التي تنفذها وزارة الري للساحل الشمالي من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء حائط مياه لصد تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.

وأضاف "الوزير" أن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية هو توفير التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتطبيق تلك المشروعات.

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.

الكلمات المفتاحية

وزير الري التغيراتالمناخية التحديات المائية أسبوع القاهره للمياه

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