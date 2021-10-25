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السفارة الأمريكية في الخرطوم تدعو إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي بالسودان

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:29 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي في السودان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

 

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

 

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

 

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

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