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المدير العام لبنك كريدي أجريكول يشيد بتحسن مناخ الأعمال بمصر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:33 م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لفرنسا، المدير العام لبنك كريدي أجريكول، "فيليب براساك"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

البنوك الأجنبية العاملة
واستهل "براساك" اللقاء، بالإعراب عن سعادة البنك بكونه من البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مشيدًا بالتحسن الذي شهده مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلعه لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في السوق المصرية.

الإصلاح الهيكلي
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بحجم نشاط وأعمال بنك كريدي أجريكول في مصر، وتطلعه لزيادة حجم ونطاق أعمال البنك في الفترة القادمة، لا سيما في القطاعات الثلاثة التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إصدار السندات الخضرات
في ذات السياق، أشار الدكتور محمد معيط إلى قيام مصر بإصدار السندات الخضراء، كأول دولة في أفريقيا تصدر هذا النوع من السندات، معربًا عن تطلعه للتعاون مع البنك في الفترة المقبلة، في حال ما تقرر إصدار مزيد من هذه السندات.

وأكد المدير العام لبنك كريدي أجريكول تطلع البنك لعلاقات تعاون وشراكة ممتدة مع مصر، مؤكدًا أن البنك سيتواصل مع مسئولي وزارة المالية فيما يخص مجالات التعاون المحتملة.

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