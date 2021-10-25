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" الاسماعيلية الجديدة للتطوير" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تصدر سهم  الاسماعيلية الجديدة للتطوير والبناء الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 14.84 % ليغلق عند 60.90 جنيه، يلية سهم عبورلاند بنسبة 6.64 %، ليغلق عند 5.4 جنيه.

 ثم  جاء بالمركز الثالث رواد السياحة بنسبة 6.32% ليغلق عند 43.8 جنيه ، وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة مستشفي كليوباترا بنسبة 5.63 % ليغلق عند 4.5 جنيه، وأخيرًا سهم الحديد والصلب المصرية بارتفاع 4.97% ليغلق عند 1.6 جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.

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