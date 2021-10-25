" الاسماعيلية الجديدة للتطوير" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة مستشفي كليوباترا بنسبة 5.63 % ليغلق عند 4.5 جنيه، وأخيرًا سهم الحديد والصلب المصرية بارتفاع 4.97% ليغلق عند 1.6 جنيه.

ثم جاء بالمركز الثالث رواد السياحة بنسبة 6.32% ليغلق عند 43.8 جنيه ،

ثم جاء بالمركز الثالث رواد السياحة بنسبة 6.32% ليغلق عند 43.8 جنيه ، وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة مستشفي كليوباترا بنسبة 5.63 % ليغلق عند 4.5 جنيه، وأخيرًا سهم الحديد والصلب المصرية بارتفاع 4.97% ليغلق عند 1.6 جنيه.

تصدر سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والبناء الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 14.84 % ليغلق عند 60.90 جنيه، يلية سهم عبورلاند بنسبة 6.64 %، ليغلق عند 5.4 جنيه.

تصدر سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والبناء الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 14.84 % ليغلق عند 60.90 جنيه، يلية سهم عبورلاند بنسبة 6.64 %، ليغلق عند 5.4 جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.