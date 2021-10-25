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26 أكتوبر.. الاجتماع التاسع للجنة الصحة والصحة النباتية بجامعة الدول العربية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بسرعة الانتهاء من الملاحق القانونية للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي من بينها الملحق الخاص بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قامت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بدعوة الدول الأعضاء للمشاركة حضورياً في الاجتماع التاسع للجنة بالصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة 26-28 أكتوبر 2021 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وحتى يتم الانتهاء من مراجعة مسودة الملحق بشكل كامل، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، حيث أن هذا الملحق يعتبر من ضمن الملاحق القانونية المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي صدر قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2190 في الدورة العادية 102 بتاريخ 6/9/2018، لتطوير وتحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تسهيلاً للتبادل التجاري العربي البيني.

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