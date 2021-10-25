بنسبة 22.1% .. سهم "النصر للتعدين " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للتعدين بنسبة 22.13%، ليغلق عند 7.1 جنيه للسهم، يليه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة تراجع بلغت 20% ليغلق عند 34.4 جنيه ثم الوادي العالمية للاستثمار بنسبة 20% ليغلق 0.7 جنيه للسهم.



