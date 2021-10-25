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بنسبة 22.1% .. سهم "النصر للتعدين " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:34 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للتعدين بنسبة 22.13%، ليغلق عند 7.1 جنيه للسهم، يليه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة تراجع بلغت 20% ليغلق عند 34.4 جنيه ثم الوادي العالمية للاستثمار بنسبة 20% ليغلق 0.7 جنيه للسهم.
وإحتل سهم العربية للصناعات الهندسية الترتيب الرابع بنسبة إنخفاض 19.9% ليغلق عند 3.3 جنيه، وأخيرًا سهم جولدن كوست السخنة بنسبة تراجع 19.8% ليغلق عند 0.5 جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.