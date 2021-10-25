حديثاً على منصة كتبنا: "فيمينست" من الحرية المطلقة إلى المفسدة المطلقة







صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر الشخصي "فيمنست" للكاتب محمد ذكريا، وهي مجموعة قصصية من خمس عشرة قصة، يتناول فيها الكاتب حرية المرأة، وعبر الكاتب عن مصطلح "فيمنست" انه دعوة المرأة للتحرر من كل القيود المجتمعية والدينية التي قد تقف أمامها لكي تحصل على كامل حقوقها في الحياة وتكون مساوية للرجل في كل شيء، وهو نفسه الاسم الذي اختاره المصري للمجموعة، والتي اختار لها أن تكون محتوى للكبار.





وأوضح المؤلف في قصصه ان السجن – العقل – الكبت – الدين وحتى المستقبل، كلها كلمات مجردة لكن قد تكون لها معنٍ معقد بإضافتها لكلمة الفيمينست، وذلك ما أراد لنا المؤلف أن نخوضه في مجموعته، إلى أي قاع ممكن أن تخذنا حرية لا حدود لها، كيف يكون شكل مجتمع "يدور حول المرأة"، ككائن مستقل، يجردها من دورة الأسري/المجتمعي الحقيقي، إلى ذاتية فردية ويضعها في حالة صراع أبدي مع مجتمع "يدور حول الرجل"،





وذروة هذا الصراع حينما تقرر المرأة أن تلقي جانبًا كل شيء (الأسرة/ المجتمع/ الشريك/ الرجل بكل صورة/ الإله) وتصبح مرجعية نفسها، مستقلة بشكل كامل، شريكة نفسها المجتمعة (الأسرة الفرد) أو شريكة نفسها الجنسية (السحاق) أو آلهة نفسها (الإلحاد)، وهو ما يراه المؤلف خروجًا عن ناموس الخالق، وتغييرًا لخلقه الجميل المتناغم المتكامل.



المجموعة تعد تحدٍ، ومراجعة فكرية لما ساعد في حديث العصر من أفكار. اتفقت أو اختلفت، ستجد نفسك قد أنهيت المجموعة وفي داخلك أفكار وتساؤلات أو حتى صراعات، تدفعك لمحاولة وضع تعريف جديد لمعنى كلمة "فيمينست".



محمد ذكريا:

مواليد محافظة سوهاج سنة 1982، خريج كلية الآداب قسم اللغة العربية، يكتب الشعر والقصة القصيرة والرواية، له العديد من المؤلفات التي لم تنشر بعد وهذا هو الكتاب الأول الذي نشر.