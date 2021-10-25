عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.



