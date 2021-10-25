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عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:40 م
السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
مارينا بشارة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان"، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان

الكلمات المفتاحية

سامح شكري بوابة الفجر امريكا الفجر السودان

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