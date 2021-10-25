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عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير فيلمه الجديد فيلم تجاري

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:58 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
آيه عبد العزيز
عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير فيلمه الجديد فيلم تجاري
يقوم الفنان عمرو عبد الجليل،حاليًا بتصوير مشاهده، في فيلمه الجديد" فيلم تجاري"، سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم حمدي الميرغني، ياسر الطوبجي، عمرو عبد العزيز، فرح يوسف، محسن منصور وغيرهم.

تدور الأحداث حول عالم السينما، وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير، ما بين المخرج، المنتج، مدير التصوير، الممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل فيلم "الإنس والنمس"، بطولة الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، وحقق دوره نجاحًا كبيرًا بالعمل، بسبب إطلالته الكوميدية، وإفيهاته التلقائية التي يتفاعل معها الكثير من الجمهور.

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فيلم تجاري فن عمرو عبد الجليل الفجر

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