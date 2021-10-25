وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الشهيد تامر رمضان للاطمئنان على انتظام الدراسة

أكرم حسن،



وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضرورة إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.

تابع اليوم الاثنين، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من المدارس للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة.تابع مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان – إدارة إبشواي التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة داخل المدرسة، وقام بتفقد الفصول، وحجرات الأنشطة، وقاعات رياض الأطفال، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وحصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وحصة دراسات بالصف الرابع الابتدائي وحصة رياضيات بالصف الخامس الابتدائي، وناقش التلاميذ علميًا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.ووجه وكيل الوزارة بعض التعليمات لإدارة المدرسة بشأن ضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة.