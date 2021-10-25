مدبولي: تدخل الدولة في الاستثمارات لتعويض تراجع القطاع الخاص (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهم حرصوا على عرض نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر على ممثلي الشركات الفرنسية، والتي جعلت مصر من الدولة القليلة التي نجحت بالاحتفاظ بنسبة نمو إيجابي اقتصاديا في ظل جائحة كورونا، رغم أن الغالبية العظمى من دول العالم حققت معدل نمو بالسالب.





وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش اجتماعه مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر كان أمر شديد التميز، وأكد للشركات الفرنسية مدى قدرة مصر على مقومات أي ظروف استثنائية وطارئة.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن ممثلي الشركات الفرنسية كانوا يتسألوا على عدد من الاصلاحات وخاصة بمجال الضرائب والجمارك وجذب الاستثمارات، وتم التأكيد على أن هناك منظومة كبيرة يتبناها الرئيس السيسي ويتابعها بنفسه لزيادة جاذبية مصر في المجالات الخاصة بجذب الاستثمارات للقطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشجيع القطاع الخاص على الدخول للاستثمار.



