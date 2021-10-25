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جومانا مراد توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:44 م
جومانا مراد
جومانا مراد
نادين نجدي
جومانا مراد توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟
شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت جومانا مراد بإطلالة أنيقة، حيث إرتدت فستان بدلة لونها أبيض، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها،و علقت على الصورة قائلة:" طالما القادم في علم الله فتصوره جميلًا "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

الكلمات المفتاحية

هنادى مهنى نجوم فن جومانا مراد التأليف

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