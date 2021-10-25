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رئيس الوزراء يلتقي وفدا من شركة "أورانج" لبحث تعزيز التعاون

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:45 م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "اليون ندياي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا"، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج مصر"؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة أورانج خلال المرحلة المقبلة.

وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس.

شركة "أورانج"
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو شركة "أورانج" نشاط الشركة في مصر، مؤكدين حرصهم على التوسع في هذه السوق الواعدة؛ حيث قامت الشركة بزيادة رأسمالها في مصر بمبلغ ٧٥٠ مليون يورو في عام ٢٠١٨، وبلغ عدد العاملين بها ١٢ ألف موظف، كما تعتزم استثمار ٣٠٠ مليون دولار في مصر خلال العام المقبل.

"أورانج مصر"
ولفت المهندس ياسر شاكر إلى أن "أورانج مصر" بصدد إطلاق مركز رقمي جديد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي؛ بهدف تدريب الشباب في عدد من المجالات وتأهيلهم لسوق العمل، وسيكون هذا المركز أحد أربعة مراكز فقط لأورانج حول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تقدير الحكومة المصرية لاستثمارات شركة "أورانج" في مصر، وإسهاماتها القيمة في تطوير قطاع الاتصالات، وتقديم خدمات متميزة، كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مساندة استثمارات "أورانج مصر"، وتذليل أية عقبات قد تواجه توسعات "أورانج" في مصر.


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