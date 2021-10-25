الجيش اللبناني يطلب الاستماع لشهادة رئيس حزب القوات اللبنانية بشأن أحداث الطيونة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن مخابرات الجيش اللبناني طلبت الاستماع لشهادة رئيس حزب القوات اللبنانية الأربعاء بخصوص أحداث الطيونة في بيروت.

وفي سياق آخر، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.