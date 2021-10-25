نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها

حرصت الفنانة نسرين طافش على توجيه رسالة لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت نسرين طافش عدة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"عندما تعرف روحك روحي معرفه تامه فإن كلا الروحين يتذكر أنهما كانا روحاً واحداً في الماضي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "المداح" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حمادة هلال ، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد بدير، إخراج أحمد سمير فرج.