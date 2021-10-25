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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن حمدوك والمسؤولين المدنيين الآخرين

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:57 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالله حمدوك والمسؤولين المدنيين الآخرين.

 

وقال الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "سنستمر في دعم من يعملون من أجل سودان ديمقراطي بحكومة مدنية شرعية".

 

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يجب احترام حق التظاهر السلمي في السودان.

 

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

 

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

 

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

 

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

الكلمات المفتاحية

حمدوك اليوم الأثنين السودان الاتحاد الاوروبي

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