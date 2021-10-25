بهذه الطريقة ..جميلة عوض تروج لأغنيتها "غاويين أفلام"

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة لها برفقة الفنان أحمد مالك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جميلة في الصورة برفقة أحمد مالك، وكانت الصورة من أغنيتهما الجديدة " غاويين أفلام"، كانو بإستايل التسعينات، في الصورة.





يذكر أن فيلم "عروستي" اخر أعمال جميلة، وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.