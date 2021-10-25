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وزارتي الزراعة والخارجية ينفذان الدورة التدريبية الدولية ل 25 متدربا من 16 دولة أفريقية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة
وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاهتمام والتركير على محور التنمية الزراعية المستدامة (العنصر البشرى) لبناء قدراته وتنمية مهاراته فى كل مجالات التوعية والدعم المستمر وتنفيذاً للدور المجتمعى والتدريبى والارشادى والتوعوى لمعامل وزارة الزراعة وبالتنسيق والتعاون التام مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - بوزارة الخارجية افتتح أمس الدورة التدريبية تحت عنوان " المحاجر البيطرية" والقدرات التشخيصية للحماية من الامراض الوبائية العابرة للحدود والتى تؤثر على التجارة البينية فى افريقيا شارك في الدورة 25 متدرباَ من 16 دولة أفريقية وذلك لمدة أسبوع بمعهد صحة الحيوان .

افتتح الدورة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة وزير الزراعة والسفير كريم عصام ممثل الوكالة والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

من ناحيته أكد السفير"عصام" على دور مصر الريادى والتعاون الوثيق فى التنسيق التام مع وزارة الزراعة لتوسيع مجالات التعاون فى أفريقيا وأن القطاع الزراعى هو العمود الفقرى للأقتصاد فى الدول الأفريقية الشقيقة والتى يجب الأهتمام به فى نطاق التجارة البينية الأفريقية لأنه يوفر عائدات تصديرية ويوفر البروتين الحيوانى للمجتمعات الأفريقية وتمنى للضيوف اقامة سعيد فى مصر ودورة متميزة.

ومن ناحيته أكد "شاهين" على أهمية تنفيذ هذه الدورات وخاصة فى مجال مهم مثل الأمراض الوبائية وخاصة العابرة للحدود ومدى خطورتها وطرق السيطرة عليها الذى لا يتم الا من خلال التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية متضمنه مصر لوضع استراتيجية متكامله وموحدة للسيطرة على الامراض والمعهد بكل قدراته التشخيصية وجميع امكانياته المتوفرة فى خدمة المنظومة التشخيصية والبحثية والعلمية فى مصر وخارجها لدول القارة الأفريقية فى ضوء التنمية الزراعية المستدامة.

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