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عاجل.. مصر ترد على قيام حكومة إسرائيل ببناء مستوطنات بالضفة الغربية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:47 م
السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بيانا أعربت فيه عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، كما تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذى من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافى للأراضى الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، والمطالبة بالتوقف عن أية أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.

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مصر سامح شكري بوابة الفجر الفجر اسرائيل

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