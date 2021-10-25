عاجل.. مصر ترد على قيام حكومة إسرائيل ببناء مستوطنات بالضفة الغربية

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بيانا أعربت فيه عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، كما تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذى من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافى للأراضى الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.



