وفاء عامر توجه رسالة إلى محمد صلاح.. تعرف غليها

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة إلى اللاعب محمد صلاح، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



ونشرت وفاء عامر صورة اللاعب محمد صلاح، وعلقت عليها: "عاش يا أبو مكة كلنا نقول قل أعوذ برب الفلق".



يذكر أن اللاعب محمد قد حقق أمس الأحد، فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.