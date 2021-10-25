مصر تشارك في استعدادات كأس العالم بقطر؟.. اعرف القصة

التقي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمقر الغرفة بالدوحة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا دوره في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.





جاء ذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والملحق العمالي خالد فتحي.





كأس العالم





من جانبه، أكد وزير القوى العاملة أهمية المرحلة في التنسيق بين الجانب القطري والبعثة المصرية والملحق العمالي المصري بالسفارة، مشيرا إلى أن مصر لديها جاهزية من العمالة المدربة، ومستعدون لتدريب العمالة المطلوبة طبقا لاحتياجات سوق العمل القطري في إطار الاستعدادات لإقامة دورة كأس العالم بالدوحة، مشيرا إلى أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن فيما بين الوزارتين من خلال آلية عمل يتم تشكيلها.





كما أكد سعفان، أن مصر لديها عمالة ماهرة في إطار النهضة التي تمت وتنفيذها الدولة المصرية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.





عمالة مصرية ماهرة





في نفس السياق، أكد الشيخ خليفة أنه بالفعل هناك عمالة مصرية اكتسبت مهارات خلال عملها بدولة قطر في مجال المعمار، وقد استقطبت النهضة القائمة، مشيرا إلى أن لديه أعضاء يعملون بالغرفة القطرية من المصريين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، علي وعد بلقاء آخر في القريب العاجل.





وشدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون بآلية عمل موحدة في هذا الشأن، وأكد سعفان أن الشباب المصري على أتم استعداد للمشاركة في تنظيم كأس العالم بالدوحة.





ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، علي رؤية وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة استقطاب شباب مصري من ذوي المهارات في اللغة ويتمتعون بمهارات شخصية للاستعانة بهم، ويكونون واجهة استقبال في أثناء إقامة كأس العالم بدولة قطر، مشيرا إلي أن هذا سوف يؤدي إلى بناء علاقات مودة بين أجيال الشباب والتآلف بينهم.





وفي نفس السياق، أكد السفير عمرو الشربيني أن هذا يعد نوعا من دعم القوى الناعمة ويقوي الروابط بين الأجيال والشعور.



