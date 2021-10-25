محمود البزاوي يحيي ذكرى رحيل ابن شقيقه

نعى الفنان محمود البزاوي ابن شقيقه الراحل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".



وكتب محمود البزاوي في منشور له: "النهاردة ٢٥ اكتوبر الذكرى السادسة على استشهاد احد ابطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن اخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي.. اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيله بالفخر والعزه.. الف رحمه ونور عليك يا حبيبي.. ارجو الدعاء له بالرحمه".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود البزاوي هو مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي، أحمد حاتم، رحاب الجمل، ملك قورة، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين.

