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نوال الزغبي تروج لكليبها الجديد "عكس الطبيعة"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:33 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
منار أشرف داود
شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بفيديو لها، مروجه من خلاله لأغنيتها عكس الطبية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "الزغبي" وهي ترقص على اغنية عكس الطبيعة، وعلقت على الفيديو قائلة:" عكس الطبيعة ".

والجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنية "عكس الطبيعة" وهي من ألحان أحمد الزعيم، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادي حداد.

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نوال الزغبي مزيكا عكس الطبيعة الفجر الفني الفجر اخبار

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