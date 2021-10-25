نائب محافظ الفيوم يتابع تنفيذ المشروعات ضمن "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا مناقشة احتياجات باقي المراكز، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحصر وتدقيق تلك الاحتياجات مع مختلف القطاعات الفنية، وتوفير أراضي لإقامة المشروعات الخدمية.



جاء ذلك بحضور معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن ومسئولي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والبريد، والاتصالات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي التخطيط بمجالس المدن.



صحة الفيوم

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة مشروعات تطوير الوحدات الصحية، وكذا المراكز الطبية، ووجه نائب المحافظ بمراجعة احتياجات الوحدات والمراكز بباقي المراكز.



واستعرض وكيل وزارة التموين، الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مكاتب التموين، واحتياجات القرى من المخابز، ومنافذ جمعيتي، كما وجه النائب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية ومجالس المدن لمراجعة الكثافة الطلابية والاحتياج لتوفير مدارس جديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال الشركة المصرية للاتصالات.



نائب محافظ الفيوم

وتابع نائب المحافظ، مع وكيل وزارة الشباب والرياضة، احتياجات المديرية لإنشاء مراكز شباب بباقي المراكز، وفي مجال الطرق، تابع نائب المحافظ، احتياجات الرصف للطرق الرابطة بين المراكز، وبين المدينة والوحدات المحلية، موجها مسئولي المياه بمراجعة مشكلة تكرار انقطاع المياه بعدد من القرى، وإجراءات تدعيم المياه بتلك المناطق، مؤكدًا على رؤساء المدن بضرورة توفير عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات الصرف الصحي بقرى المراكز الأربعة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات قطاع الرى وتحديد الاحتياجات من تطوير الكباري ومحطات الرفع وكذا تبطين الترع بالمراكز الأخرى.



ولفت نائب المحافظ، إلى سرعة إعداد خطة لتنفيذ مشروعات الغاز بالقرى التي تم الانتهاء من توصيل مشروعات الصرف الصحي إليها، ومراجعة كافة الأعمال لعدم التعارض بين القطاعات، كما أكد على ضرورة الالتزام بتوفير مساحات من الأراضي لإقامة المجمعات الزراعية، مع مراعاة عدم ملاصقتها للمجمعات الخدمية المزمع إنشائها بكل وحدة محلية، مع استغلال الأراضي الفضاء أيا كانت جهة الولاية، كما وجه نائب المحافظ مدير جهاز المشروعات بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتدبير الاراضى لاقامة المجمعات الصناعية مع تحديد الانشطة المستهدفة.