بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرًا، وذلك في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق.





وأكدت وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.





المصريين بالخارج





وفي السياق ذاته، أهابت وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج بالبعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانًا لسلامتهم، وأن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.





ومن جانبه، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني التالي:



