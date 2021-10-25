جلسة أخيرة لإنهاء أزمة أجايي في الأهلي

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لإنهاء ملف رحيل المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من قائمة الفريق.





جلسة الأهلي لإنهاء ملف رحيل أجايي





و من المنتظر أن يعقد مسؤولو القلعة الحمراء جلسة تفاوض أخيرة من النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لفسخ العقد بالتراضي وبشكل ودي.





وكان النيجيري جونيور أجايي قد أبلغ إدارة النادي الأهلي برفضه عدم صرف نسبة المشاركة له عن الموسم الجديد، خاصة أن عقده لا يحمل بند يخص نسبة المشاركة.





وطلب النيجيري جونيور أجايي الحصول على قيمة عقده بالكامل سواء في حالة المشاركة أو في حالة عدم المشاركة، كما أعلن اللاعب رفضه تحمل غرامة الـ300 ألف جنيه والتي تم فرضها على لاعبي الأهلي بسبب خسارة لقب السوبر المصري.





ويرفض النيجيري التواجد بقائمة الانتظار للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حيث أبدى رغبته في الحصول علي 900 الف دولار وهي قيمة عقده بالكامل في الموسم الأخير من أجل فسخ العقد بالتراضي.



