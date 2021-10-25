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قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:03 م
صلاح
صلاح
وكالات
وصف غراهام سونيس قائد ليفربول في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، النجم المصري محمد صلاح بأنه "أكثر لاعب أناني" شاهده في حياته، مطالباً النادي بحسم أمر استمرار المهاجم الذي وصفه المدرب الألماني بأفضل لاعب في العالم حالياً.

وعاش النجم المصري ليلة تاريخية يوم الأحد عندما سجل "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي انتهت 5-0، ما جعله أول لاعب يفعل ذلك في مباريات الفريقين منذ 85 عاماً.

وقال سونيس في عموده الصحفي بجريدة "التايمز": أتفق مع كلوب أن صلاح أفضل لاعب في العالم، لكنه جشع للغاية، ربما هو أكثر لاعب أناني شاهدته في حياتي.

وواصل: صلاح تهمه الإنجازات الشخصية كثيراً، لذا يحاول التسديد من كل زاوية ممكنة، ما يتسبب بإحباط زملائه في كثير من الأوقات، وتحديداً السنغالي ساديو ماني.

واستدرك اللاعب الحائز على 15 بطولة مع الفريق الأحمر قائلاً: للوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن وصفي لصلاح بالأناني أنه تعليق سلبي، لكن هذا الأمر مختلف، بل هو "جشع محمود" فعندما لا يسجل، تجده يزعج حراس المرمى الذي يضطرون لتخليص الكرة بأية وسيلة، ما يجعل زملاءه قادرين على المتابعة بلمسة واحدة.

وواصل: يجب على ليفربول أن يحسم موضوع عقد صلاح بأسرع وقت، فمن مصلحة الطرفين أن يضمن بقاء اللاعب الحاسم في صفوفه، وكذلك بالنسبة لمحمد فإن استمراره يعني أنه يقضي أفضل فترات مسيرته الرياضية في النادي الذي يساعده على تقديم المزيد.

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محمد صلاح ليفربول صلاح

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