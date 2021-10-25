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تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:05 م
سموحة
سموحة
إسلام عودة
أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية . 

وضم التشكيل كلا من : الهانى سليمان ، أحمد بكهام ، رجب نبيل ، شريف رضا ، محمد شكرى ، عبد الرحمن عامر ، محمد كناريا ، عبد الكريم الوادى ، صديق كالابا ، حسين فيصل ، مروان حمدى . 

وأعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه وجاء كالآتى : 

حراسه المرمى : محمد عبد المنصف .

خط الدفاع : محمد عبد السلام ، داميون لوى ، السيد سالم ، صبرى رحيل . 

خط الوسط : خالد الغندور ، سعيدو سمبورى ، أحمد نبيل مانجا ، مورو ساليفو . 

خط الهجوم : أحمد على ، أحمد عادل ميسى .

الكلمات المفتاحية

سموحة الاتحاد

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