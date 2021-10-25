تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية .





وضم التشكيل كلا من : الهانى سليمان ، أحمد بكهام ، رجب نبيل ، شريف رضا ، محمد شكرى ، عبد الرحمن عامر ، محمد كناريا ، عبد الكريم الوادى ، صديق كالابا ، حسين فيصل ، مروان حمدى .





وأعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه وجاء كالآتى :





حراسه المرمى : محمد عبد المنصف .





خط الدفاع : محمد عبد السلام ، داميون لوى ، السيد سالم ، صبرى رحيل .





خط الوسط : خالد الغندور ، سعيدو سمبورى ، أحمد نبيل مانجا ، مورو ساليفو .





خط الهجوم : أحمد على ، أحمد عادل ميسى .



