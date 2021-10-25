أستاذ أوبئة يحذر من ذروة الموجة الرابعة لكورونا.. ويناشد المواطنين (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح كورونا الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق بالأنف بدلًا من الحقن، يتم العمل على تصنيعه منذ مارس الماضي، ومنذ 10 أيام ظهرت أول نتائج المرحلة الأولى له وكانت جيدة ومبشرة، لافتًا إلى أنه حتى يكون اللقاح متوافر بالسوق لابد أن يمر بثلاث مراحل.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية للقاح أظهرت أن استهلاك اللقاح خمس ما يؤخذ عن طريق العضل، بما يعني إمكانية تطعيم 5 أضعاف المواطنين الذين يتم تطعيمهم باللقاح العادي، كما أنه يتميز بأن حمايته جيدة وأثاره الجانبية أقل.



