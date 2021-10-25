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حكم غريب على رجل سرق 3 أكياس كاجو في إيران.. تفاصيل

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
وكالات

قضت محكمة إيرانية بالسجن 10 أشهر إضافة إلى 40 جلدة بحق أب لثلاثة أطفال بتهمة سرقة ثلاثة أكياس من الكاجو

 

وذكرت وكالة فارس، المحسوبة على التيار المحافظ، أن المحكوم "رجل في الخامسة والأربعين من العمر وأب لثلاثة أطفال" وانتقدت الوكالة شدة الحكم مقارنة بالفعل المرتكب، وأرفقت تقريرها بنسخة عن الحكم.

 

وقالت الوكالة إن العقوبة "مفاجئة نظرا لغياب التكافؤ بين العقوبة والجرم المرتكب".

 

وأكدت الوكالة أن الحكم "نهائي" لأن المدان لم يقم باستئنافه، علما بأنها لم تحدد تفاصيل إضافية بشأن المحكوم أو مكان صدور الحكم.

 

وأثار الحكم انتقادات على مواقع التواصل، وقارن مستخدمون بينه وبين رواية "البؤساء" للأديب الفرنسي فيكتور هوغو التي تحظى برواج في الجمهورية الإسلامية.

 

وكتب الصحافي الإيراني مصطفى وثوق كيا عبر حسابه على تويتر "سرقة ثلاثة أكياس من الكاجو، على الأرجح بسبب الجوع، يستحق السجن عشرة أشهر؟".

الكلمات المفتاحية

سرقة ايران

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