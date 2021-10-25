محافظ كفر الشيخ يتفقد أبراج المصنع ويتابع حملة توسعة الشوارع
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، أبراج المصنع رقم "1" المكون من 5 أبراج متصلة على مساحة 6 آلاف متر مكون من بدروم وأرضي و11 علوي، وتضم378 وحدة سكنية و88 وحدة إدارية، بالإضافة إلى 76 محلي تجاري.
محافظ كفر الشيخ
جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبرروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الاسكان، ونواب رئيس مجلس المدينة وعدد من قيادات وزارة الإسكان، متفقدًا عدد من الوحدات السكنية بالأبراج، كما تفقد أسطح العمارات للتأكد من سلامتها.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة عدد من الشوارع الرئيسة ومنها الشارع الرئيسي بحي الـ47 والواصل لموقف كفر الشيخ العمومي، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها أحياء وشوارع العاصمة، كما تابع محافظ كفر الشيخ، ونائبه أعمال إزالة الإشغالات، مشددًا بعدم التعدي على الطرق لأنها ملك المواطن وليست ملك المتعدين عليها.
مركز ومدينة سيدى سالم
فيما شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكبرة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.
وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والقصابي، والبلاصي، والروضة، والفقهاء القبلية، وبرية لاصيفر، وأبو غنيمة، والورق.