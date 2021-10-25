محافظ كفر الشيخ يتفقد أبراج المصنع ويتابع حملة توسعة الشوارع

محافظات الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:20 م 10/25/2021 5:20:07 PM عمرو الشامي

جانب من الجولة التفقدية