Advertisements

بعد قرارات "البرهان".. ما السيناريوهات المحتملة في السودان؟

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
علي فوزي
شهدت السودان تسارع الأحداث بشكل كبير منذ وقت متأخر من مساء الأحد وحتى اليوم، وأعلن عبد الفتاح البرهان عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتًا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد البرهان أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات"، موضحًا أن "الانتخابات ستجري في  يوليو 2023".

زيادة التوترات وتشكيل حكومة
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السودان يمر بحالة من عدم الإستقرار الكبير، جراء القبض على عدد كبير من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك و مسؤوليين في مجلس السيادة.

و أضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن توقعات زيادة التوترات بين المكون العسكري والمكون المدني دخلت حيز المواجهة خلال الساعات الماضية، جراء وجود تظاهرات عديدة في الشوارع السودانية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تجمع المهنيين دعا المواطنين النزول إلي الشارع وهذا يعني أن الهدف هو تشكيل حكومة جديدة وذلك سوف يفعله الفريق أول عبد الفتاح البرهان ولكن من المتوقع زيادة التوترات في السودان خلال الفترة المقبلة.

سيناريوهات جديدة
صرح الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير في الشؤون السياسية، أن  إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل المجلس السيادي والحكومة واعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، كان لا بد منه بل وجاء متأخراً بعد أن تحولت الحكومة المتوازنة لصراع بين أطراف الإنتقال ، مُهدداً أمن وسلم السودان في أوقات عصيبة تمر بها والمنطقة من أطراف متعددة خفية وتنظيمات إرهابية متعددة تُحاول الإيقاع والنيل من شعبها كما حدث بثورة مصر، ولعل مُضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة، لهو دليل على وطنية ذلك الجهاز الحامي.

وأضاف الدكتور إبراهيم جلال فضلون في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إعلان تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد، وتولي مديري العموم في الوزارات والولايات تسيير الأعمال، في صورة حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات، يوليو 2023، يكون القرار جيد، أملين أن يخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات في التزام رسمي باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا.

واختتم الخبير في الشؤون السياسية، إذاً نحن أمام تشكيل برلمان ثوري شبابي، بعيداً عن (اللا حزب واللا كيان واللا تنظيمات)، فقط السودان وأُمته، فالخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك الذي كان لا بد منه من قبل، لاسيما بعدما طالت سلسلة اعتقالات لوزراء ومسؤولين حكوميين، وأعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي، وعلى الشعب السوداني أن يختار السلام والمدنية أو الحرب والهلاك.

الكلمات المفتاحية

مظاهرات السودان حمدوك الجيش السوداني البرهان اعتقال حمدوك اخبار السودان احداث السودان

أخبار تهمك

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ 37 دقيقة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 20 ساعة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

منذ 40 دقيقة

بعد قرارات "البرهان".. ما السيناريوهات المحتملة في السودان؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة أخيرة لإنهاء أزمة أجايي في الأهلي

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

منذ ساعتين

حرب خليجية كبرى على ضم فيراري الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:03 م

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

05:05 م

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

05:02 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

12:20 م

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

Advertisements