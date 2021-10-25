استمرار حبس عامل ألوميتال لقتله طالب في مشاجرة ببولاق الدكرور

تحقيقات النيابة







مشاجرة تسببت في قتل

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه فني ألوميتال بعد وصلة هزار تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بقطعة ألوميتال تسببت في إصابته ومن ثم وفاته متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فني ألوميتال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة قتل طالب خلال مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب يبلغ من العمر 17 عاما مصابا بجرح قطعي في الجانب الأيسر بالبطن والساعد الأيسر، وادعاء تعد آخر عليه وطعنه، وقد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.