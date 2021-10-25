إنهاء نزاع بين محافظة المنوفية و"الإسكان" على مبلغ 54 ألف جنيه

حوادث الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:23 م 10/25/2021 5:23:19 PM هدير حمزة

صورة أرشيفية