"منع استيلاء الغير".. 8 أهداف لقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية (انفوجراف)

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة من الأسبوع الجاري، على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.





وترصد "الفجر" فوائد وأهداف قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية:





1- خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.





2- الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها وتحقيق الاستدامة.









3- حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية.





4- المساهمة فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية.





5- بناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها





6- الاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال.





7- المشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم.



