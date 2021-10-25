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شروط وطريقة الاشتراك في مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:20 م
مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة
مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة
يحرص قطاع كبير من المواطنين على المشاركة في مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة التي نظمتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاختيار اسم للعاصمة وصياغة جملة دعائية لها، إضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة .

مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة

وجاءت مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري، في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، وتفاصيل المشاركة على النحو التالي: 

- يمكن المشاركة في مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني فقط www.egbranding.eg.

- آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر المقبل.

- يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.

شروط الاشتراك في مسابقة العاصمة الإدارية

1- يمكن للأفراد أو المجموعات أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة شرط تقديم المستندات المطلوبة.

2- أن تكون التصميمات المقدمة مقتصرة على المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في أي مسابقات أخرى.

3- أن تكون جميع التصميمات اصيلة لم يتم اقتباسها او نقلها من أي مصدر.

4- أن تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

5- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

6- الاشتراك في مسابقة اختيار الاسم والجملة الدعائية فقط، أو مسابقة تصميم الشعار والهوية فقط أو الاشتراك في المسابقتين معا، ويتم تحكيم كل مسابقة على حدة.

جوائز المسابقة

 جوائز الاسم الجملة الدعائية:

- الجائزة الأول بقيمة 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة بقيمة 10 آلاف جنيه.

جوائز التصميم للشركات:

- الجائزة الأول بقيمة 100 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية بقيمة 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة بقيمة 30 ألف جنيه.

جوائز التصميم للأفراد:

- الجائزة الأول بقيمة 100 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية بقيمة 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة بقيمة 30 ألف جنيه.

جوائز التصميم للمجموعات:

- الجائزة الأول بقيمة 100 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية بقيمة 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة بقيمة 30 ألف جنيه.

تقييم الاسم والجملة الدعائية

- إيقاع متميز، سهل القراءة.

- أن تكون باللغة العربية، بكلمات واضحة ومفهومة.

- القدرة على التعبير عن الأفكار والأهداف.

- له مدلول إيجابي قوي ومعبر.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030.

- ملائمة فلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- الأصالة والابتكار والتميز.

تقييم الشعار والهوية

- البساطة والتميز والمرونة.

- ملائمة لفلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030.

- ملائمة للموضوع والأفكار والأهداف.

- جودة التصميم والإخراج.

- تعزيز الهوية المصرية بثراء تاريخها وتنوع ثقافتها.

- الرؤية والجاذبية.

الاشتراك في المسابقة

ويمكن للأفراد أو الشركات المصرية التقدم بالاشتراك في المسابقة شرط تقديم المستندات المطلوبة، وأن تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في أي مسابقات أخرى، وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

الكلمات المفتاحية

مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

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