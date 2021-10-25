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بعد إصابته.. نجم منتخب الأرجنتين يغيب عن مواجهتي البرازيل وأوروجواي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:28 م
منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
وكالات

 

يعاني الأرجنتيني خوان فويث مدافع فياريال، من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ستمنعه من الانضمام لمنتخب بلاده في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم.

 

وخضع فويث، وكذلك الدولي الإسباني جيرارد مورينو، لفحوصات طبية اليوم الإثنين، بعدما أصيب كل منهما أثناء مباراة فياريال ضد أتلتيك بيلباو في الليجا.

 

وأشارت الفحوصات الطبية إلى إصابة ثنائي فياريال في أوتار الركبة.

 

وستلعب الأرجنتين أمام أوروجواي في 11 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وبعدها بـ 5 أيام، ستواجه البرازيل.

 

ولن يتمكن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، من الاعتماد على خدمات خوان فويث في هاتين المباراتين، نظرًا لأن فترة تعافي اللاعب قد تمتد إلى 4 أسابيع.

الكلمات المفتاحية

منتخب الأرجنتين كورة رياضة تصفيات كأس العالم

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